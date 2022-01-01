صواريخ من غزة باتجاه سواحل “تل أبيب”

2022/01/01 | 09:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة قبالة سواحل “تل أبيب. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم إطلاق صاروخين من فطاع غزة، وسقطا قبالة سواحل “غوش دان”. وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أن جيش الاحتلال يتحقق من إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه سواحل تل أبيب.وقالت القناة 12 …

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