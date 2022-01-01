أبومازن يدعو لمؤتمر دولي: نمد أيدينا لصنع السلام ولن نقبل ببقاء الاحتلال للأبد

2022/01/01 | 09:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) إلى مؤتمر دولي لصنع السلام "العادل والشامل"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الفلسطينيين لن يقبلوا ببقاء "الاحتلال للأبد".

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