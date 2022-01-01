الرافدين يصدر بيانا بشأن قروض الوحدات السكنية

2022/01/01 | 09:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعاني من أزمة خانقة في السكن بسبب تزايد عدد سكان العراق ومحدودية المجمعات السكنية.

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