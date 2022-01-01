طقس العراق.. العام الجديد يبدأ بأمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

2022/01/01 | 10:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، عن حالة الطقس المتوقعة للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار رعدية أمطارا وانخفاض بدرجات الحرارة.

يتبع..

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