2022/01/01 | 10:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأحرق متظاهرون، اليوم السبت، مجسما للسفارة الأميركية امام المنطقة الخضراء خلال احتجاجات في ذكرى إحراق محتجين عراقيين نقطة أمنية للسفارة الأميركية تنديدا بعدوان جوي اميركي ضد مواقع للحشد الشعبي في منطقة القائم غرب العراق في كانون الاول /ديسمبر عام 2019.وردد المشاركون في التظاهرة شعارات “الموت لاميركا” و”الموت لاسرائيل” واحرقوا علميهما وتعهد المتظاهرون بالمضي …

ظهرت المقالة في بغداد..



متظاهرون يحرقون مجسما للسفارة الأميركية أولاً على النور نيوز.

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