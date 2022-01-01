طقس العراق: زخّات مطرية متفرقة في عدد من المناطق بأول أيام العام الجديد

2022/01/01 | 10:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية إلى أن طقس أول أيام العام الجديد واليومين القادمين غائم مع فرص لهطول المطر في أغلب مناطق البلاد، مع انخفاض بدرجات الحرارة.

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ونشرت وزارة النقل الحالة الجوية، تابعه "ناس"، (1 كانون الثاني 2022)، والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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