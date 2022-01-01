في أول أيام العام الجديد..أسعار الدولار تشهد استقراراً في العراق

2022/01/01 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقراراً بالأسواق المحلية في عموم العراق.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "أسعار صرف الدولار شهدت استقراراً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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