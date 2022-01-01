ما علاقة جيناتك بمحبتك للقهوة السوداء أو الشوكولاتة الداكنة؟

2022/01/01 | 10:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تفضل أن تكون قهوتك سوداء؟ إذاً ربما تحب تناول الشوكولاتة الداكنة والمرة، بحسب بحث جديد يحدد الأساس الجيني لتلك التفضيلات.

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