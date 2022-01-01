تقرير: أسلحة الحرب العالمية الثالثة ستكون بصواريخ فائقة السرعة

2022/01/01 | 10:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت الجيوش التقليدية هي أدوات الحروب العالمية السابقة وخاصة القوات البرية.

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