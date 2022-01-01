طلبات من مستثمرين عرب وأجانب لتشغيل مصانع أدوية سامراء المتوقفة

2022/01/01 | 10:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت الشركة العامة لصناعة الأدوية، اليوم السبت، عن خططها بإنجاز المشاريع الاستثمارية، فيما أكدت وجود طلبات عديدة من مستثمرين عرب وأجانب لتشغيل المصانع المتوقفة.وقال مدير عام الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية خالد محيي علوان في حديث للوكالة الرسمية، إن “هنالك خطة لمشاريع جديدة عن طريق الاستثمار على قرار 13 في عام 2006، …

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