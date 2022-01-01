الموقف المروري في بغداد لهذا اليوم

2022/01/01 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم)، الموقف المروري في بغداد، لليوم السبت، حيث شهدت شوارع العاصمة عدد من القطوعات بينها تقاطع الجامعة والكرادة خارج.

وقال مراسلنا إن الموقف المروري في العاصمة بغداد شهد عدة قطوعات حيث كانت الشوارع المقطوعة كالتالي:

قطع تقاطع جامعة بغداد باتجاه ساحة الحرية بسبب ذكرى استشهاد ابو مهدي المهندس

تقاطع المصفى باتجاه الطابقين مغلق السايدين

غلـــق الكرادة خارج سايدين

تقاطع فندق بابل باتجاه شارع الوزراء مغلق

شارع المسبح مغلق

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