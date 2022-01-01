مصرع واصابة 5 اشخاص بحادث سير في بعقوبة

2022/01/01 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع مدني وإصابة 5 بينهم امرأة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "حادثاً وقع على طريق سير بعقوبة اسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 بينهم امرأة".

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