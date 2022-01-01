2022/01/01 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم _ ديالى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع واصابة 5 اشخاص بحادث سير في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع مدني وإصابة 5 بينهم امرأة.
وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "حادثاً وقع على طريق سير بعقوبة اسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 بينهم امرأة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع واصابة 5 اشخاص بحادث سير في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع واصابة 5 اشخاص بحادث سير في بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).