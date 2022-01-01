2022/01/01 | 10:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.واشارت الهيئة بحسب جداول لها اطلع عليه “النور نيوز” الى “احتمال تساقط أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة في مختلف مناطق البلاد، خلال الايام المقبلة.وادناه الجداول التي تبين حالة الطقس حتى الاربعاء المقبل:

ظهرت المقالة طقس العراق..



توقعات بأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة أولاً على النور نيوز.

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