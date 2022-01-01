سياسي كردي: التدخل الامريكي- الايراني في تشكيل الحكومة العراقية وارد لكن ضعيف

2022/01/01 | 10:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاحزاب الكردية تنتظر الاتفاق الشيعي- الشيعي لتسمية مرشح الكتلة الاكبر لرئاسة الحكومة المقبلة.

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