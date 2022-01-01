2022/01/01 | 11:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 11 ساعة

العراق يستقبل العام الجديد 2022

منذ 12 ساعة

“ممارسة هامة” أفضل من الأدوية في تخفيف القلق المزمن

منذ 13 ساعة

هاتف مميز يعيد اسم Tecno للمنافسة في عالم الأجهزة الذكية

منذ 16 ساعة

أحداث عالمية هزت الرأي العام في 2021

منذ يومين

سامسونغ تغني عائلة Galaxy بجهاز جديد يعمل مع شبكات 5G

منذ يومين

أغرب 10 هياكل فضائية اكتُشفت عام 2021

منذ يومين

الكشف عن ما تفعله “الجرعة المعززة” ضد كورونا

منذ يومين

الكشف عن حقيقة صورة “الداعية الآلي”

منذ يومين

القوات الامنية تقتل 6 إرهابيين في جبـل قـره جوخ

منذ 3 أيام

اكتشاف “دبابة شبحية” غامضة بالقرب من الشاطئ الإندونيسي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تنوه بشأن انخفاض ارتفاعات طيران القوة الجوية في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تنوه بشأن انخفاض ارتفاعات طيران القوة الجوية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).