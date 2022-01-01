عمدة نيويورك الجديد يؤدي اليمين الدستورية

2022/01/01 | 11:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى السياسي الديمقراطي، إريك آدامز، اليمين الدستورية كعمدة لمدينة نيويورك في حفل ساحة التايمز بعد فترة وجيزة من احتفال أكبر مدينة في البلاد بالعام الجديد السبت.

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