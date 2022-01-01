لليوم الثاني تواليا.. استقرار اسعار صرف الدولار في الاسواق المحية

2022/01/01 | 11:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقراراً في الأسواق المحلية.وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما […]

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استقرار اسعار صرف الدولار في الاسواق المحية أولاً على الايام نيوز.

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