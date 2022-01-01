تنويه من خلية الإعلام بشأن الطيران الجوي في سماء بغداد - عاجل

2022/01/01 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تنويها بشأن الطيران الجوي الذي حلق في سماء العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "طائرات القوة الجوية العراقية تحلق بارتفاعات منخفضة في سماء العاصمة بغداد، خلال ممارسات تخرج الدورة ١١٠ في الكلية العسكرية والتي ستجري يوم ٦ كانون الثاني".

وأشارت الخلية إلى إنه "لا صحة لما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام من أنباء لتحليق طيران التحالف الدولي او طيران اخر".

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