ما هي حدودك عند تناول السكريات المضافة يوميًا؟

2022/01/01 | 11:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر التغذية الجيدة ضرورية للحفاظ على صحة جسمك، لكن معظمنا لا يتّبع نظامًا غذائيًا صحيًا.وفي حين يتناول العديد من الأشخاص ويشربون الكثير من السكريات المضافة، إليك بعض المعلومات التي يجب أن تعرفها!

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