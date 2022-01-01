الخلية تكشف مسببات تحليق الطائرات بارتفاعات منخفضة في سماء العاصمة بغداد

2022/01/01 | 11:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت خلية الإعلام الأمني، السبت، مسببات تحليق الطائرات بارتفاعات منخفضة في سماء العاصمة بغداد.

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وذكر بيان لخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الثاني 2022)، أن "طائرات القوة الجوية العراقية تحلق بارتفاعات منخفضة في سماء العاصمة بغداد، خلال ممارسات تخرج الدورة 110 في الكلية العسكرية والتي ستجري يوم 6 كانون الثاني".

فيما نفت "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام من أنباء لتحليق طيران التحالف الدولي او طيران آخر".

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