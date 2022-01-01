وزير التجارة: سنوزع اول وجبة من السلة الغذائية نهاية الشهر الجاري

2022/01/01 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم السبت، عن توزيع اول وجبة من السلة الغذائية للمواطنين نهاية الشهر الجاري.

وقال الجبوري في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "مشروع السلة الغذائية من المشاريع المهمة التي قامت بها الوزارة والتي عالجت الكثير من الاشكاليات التي كانت ترافق مفردات البطاقة التموينية".

وأضاف ان "الوزارة عملت على وضع المرونة بالسلة الغذائية بتوفير بعض المفردات المختلفة والثابتة".

وأوضح الجبوري ان "المرونة المالية والتخصيصات التي ممكن ان توفر للوزارة سيجعل من عمل الوزارة اكثر تطور من ناحية توزيع السلة بموعدها وبمفردات متنوعة، خصوصاً وان الوزارة حرصت خلال بالسنة الماضية على هذا الامر وهي مستمرة بالعمل عليه هذا العام"، مبيناً ان "أولى وجبات السلة الغذائية ستوزع هذا الشهر فيما توزع وجبات اخرى بالأشهر الذي تليه".

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