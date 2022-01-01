هل ستنبت لي اجنحة ؟ - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/01/01 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي في نهاية عام 2021 وانا احاول لملمة بعضي لم اعثر على ملامحي ولم اجد في الريح ولا على شواطئ الأنهار : بعضاً مني حاولت تجميع شظاياي ففشلت كل الازاميل في حفر منحوتة لي وحين اتكأت على ذاكرتي وطرقت كل الابواب قال الصدى : لا ذكريات لك لا مدينة لك لا نهر لا حقل سنابل او ورود ولا حتى ظل شجرة وأصدقاؤك ماتوا لن يلبسوا ثيابهم التنكرية ويحضروا حفلة ال ......





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