دولة القانون: هناك اجتماع ثالث سيعقد بين الإطار التنسيقي والصدر

2022/01/01 | 11:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال المرشح الفائز والقيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم السبت، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد اجتماع ثالث “مهم” بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيادات قوى الإطار التنسيقي.وأضاف الصيهود، في حديث له، إن “هذا الاجتماع ربما سيكون المالكي مشاركاً فيه، كونه زعيم أكبر قوى الإطار التنسيقي داخل البرلمان العراقي، من …

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