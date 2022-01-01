2022/01/01 | 11:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرات القوة الجوية العراقية حلقت بارتفاعات منخفضة في سماء العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام الامني تنفي تحليق الطيران الامريكي بسماء بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الاعلام الامني تنفي تحليق الطيران الامريكي بسماء بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).