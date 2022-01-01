ادوية سامراء توضح بشأن امكانية تشغيل مصانعها المتوقفة

2022/01/01 | 11:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لصناعة الادوية، السبت، عن خططها في انجاز المشاريع الاستثمارية، فيما اكدت وجود طلبات عديدة من مستثمرين عرب وأجانب لتشغيل المصانع المتوقفة.

وقال مدير عام الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية خالد محيي في تصريح صحفي، تابعه NRT عربية، اليوم (1 كانون الثاني 2022)، إن "هنالك خطة لمشاريع جديدة عن طريق الاستثمار على قرار 13 في عام 2006، وأن الشركة في الفترة الأخيرة لاقت طلبات كثيرة وتوجها كبيرا من قبل المستثمرين العرب والأجانب لتشغيل المصانع المتوقفة وانشاء مصانع جديدة تنتج مستحضرات لأول مرة في البلد وهذا سيكون سببا رئيسيا لتشغيل الكثير من العاطلين عن العمل ودعم الاقتصاد وتطور التكنلوجيا الخاصة بالصناعة الدوائية اضافة الى تدريب العاملين وفق منهاج حديث واغلب المشاريع تمت المباشرة فيها بدون معوقات".

واضاف، أن "المشاريع المنجزة خلال عام 2021 هي مشاريع مهمة منها استثمارية حيث وردت عن طريق المستثمرين الاجانب والعرب، وكذلك مشاريع داخل مدينة سامراء منها في مصنع بغداد التابع لشركة سامراء والمشاريع التي هي ضمن شركة ادوية سامراء هو مشروع بناية البنسلينات التابع الى شركة النجمة البيضاء ومشروع المستحضرات العقيمة والذي تبنتها شركة الصرح التكنولوجي اضافة الى مشروع تأهيل وتشغيل خط الفيالات المتوقف منذ 10سنوات تقريبا".

واوضح، ان "هذا المصنع حيوي يضيف الى شركة ادوية سامراء عوائد مالية ودعم الاقتصاد الوطني وكذلك تشغيل الايدي العاملة".

وتابع علوان ان"مشروع بناية المراهم والكريمات تمت المباشرة فيه وهذا المشروع كان ضمن الخطة الاستثمارية ايضا لعام 2020 حيث وصل الى مراحل متقدمة"، مؤكدا ان"شركة ادوية سامراء تعاقدت على انشاء اكبر مطبعة في صلاح الدين وهي في مراحلها المتقدمة من التشغيل".

ولفت الى ان"هنالك مشاريع اخرى مهمة تابعة إلى شركة ادوية سامراء في مصنع بغداد للغازات ومصانع الخيوط الجراحية ومصانع بخاخات الربو اضافة الى انشاء مصنع الكحول وعقد اخر على انشاء مصنع الاوكسجين والغازات الطبية الاخرى واضافة الى مصنع اوكسيد النتروز الذي هو يعتبر مستلزما طبيا مهما و هو غاز التخدير في العمليات الجراحية والذي يعتبر اكثر غاز امن ايضا وهذا المصنع متوقف منذ 2003"، مشيرا الى ان"شركة الادوية تسعى الى تشغيله خلال الفترة القادمة".

ونوه الى ان"هناك عدة مشاريع جديدة و مهمة ايضا اضيفت ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2021 حيث تم التعاقد مع شركات وزارة الصناعة والمعادن لتنفيذها وانشاء بناية للحبوب وانشاء بناية بنسلينات اضافة الى بناء مخازن كبيرة وعقد لتنصيب محطة معالجة كيميائية وبتكنلوجيا حديثة،فضلا عن التعاقد مع شركة الاتصالات والقدرة وشركة الفارس التابعتين الى وزارة الصناعة والمعادن".

اما ما يخص المشاريع المتلكئة في المحافظة فذكر ان"هنالك مشروعا متلكئا في مصنع بابل للمحاقن الطبية والمشروع قيد المعالجة وأن هناك خطة بحثية لإنتاج مستحضرات جديدة حيث تم انتاج 11 مستحضرا منها ضمن هذه الخطة البحثية و10 مستحضرات خارج الخطة البحثية ايضا وتم ضخها في الاسواق العراقية ،مؤكدا انه"سيكون هناك داعم رئيسي مالي للشركة يسد النقص الحاصل في وزارة الصحة من المستحضرات المهمة الرئيسية ذات الجودة الاقتصادية العالية في البلد".

وبين ان"الشركة العامة لانتاج الأدوية تستعد لتشغيل خط مصنع المحاليل الوريدية في محافظة نينوى حيث تم التعاقد مع شركة مستثمرة وحالياً قيد التوقيع على العقد لتشغيل وتأهيل المصنع في المرحلة القادمة".

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