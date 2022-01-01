2022/01/01 | 11:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاجحدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، ثلاثة عوامل أسهمت في تعزيز الاحتياط المالي في البنك المركزي العراقي فيما أكد نجاح السياسة الاقتصادية للحكومة في العام 2021. وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه العوامل هي حسن التصرف بالمالية العامة وكذلك الادارة الجيدة للاقتصاد ومدفوعاته الخارجية، فضلاً عن إدارة القطاع النفطي تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط "، مبيناً أن " هذه العوامل أسهمت في تعزيز الاحتياط المالي وساعدت على تنمية الاحتياطات البنك المركزي في مستوى كفوء تقريباً". وأشار إلى أن "البنك المركزي حالياً يتمتع باحتياطات بمستوى الكفاءة في ما يتعلق نسبتها الى ديون كثيرة الهدر، ونسبتها الى عرض النقد، ونسبتها الى التزامات العراق الخارجية الأخرى، حيث وضع ميزان المدفوعات كلها في وضع ايجابي تقريباً"، مؤكداً "نجاح السياسة الاقتصادية للحكومة في العام 2012".وكان مصدر رفيع في البنك المركزي العراقي قد اكد في وقت سابق ارتفاع احتياطي العراق من العملة الصعبة إلى 64 مليار دولار بفعل الارتفاع الذي شهدته الأسواق النفطية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي يحدّد ثلاثة عوامل عززت الاحتياط المالي في البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي يحدّد ثلاثة عوامل عززت الاحتياط المالي في البنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).