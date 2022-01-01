2022/01/01 | 11:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته عشية العام الجديد، إن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون صعبة على فرنسا بسبب قفزة في إصابات كوفيد-19، لكن البلاد يمكنها المرور منها بسلام إذا تصرف الناس بمسؤولية.

وأضاف أن فرنسا في وضع أفضل في مواجهة فيروس كورونا بالمقارنة بعام مضى بسبب عدد السكان الذين تلقوا التطعيم، وحث كل من لم يتلق التطعيم على الحصول على الجرعات، وأوضح أن البلاد تحتاج إلى فعل كل شيء لتجنب الاضطرار إلى فرض قيود جديدة ستحد من حريات الناس.

وسجلت فرنسا 232200 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الجمعة وهو أكبر عدد إجمالي يومي إلى الآن، في حين استعدت البلاد لاحتفالات خافتة بالعام الجديد، حيث مُنعت الكثير من الاحتفالات التي تُستخدم فيها الألعاب النارية وصدرت التعليمات للسكان بوضع الكمامات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون: فرنسا ستواجه أسابيع صعبة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون: فرنسا ستواجه أسابيع صعبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).