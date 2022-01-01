2022/01/01 | 11:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقطعت القوات الأمنية، اليوم السبت، جسر الطابقين وسط العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني إن “القوات الأمنية قطعت جسر الطابقين ذهابا واياباً”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “هذا الإجراء يأتي قبيل انطلاق مسيرة مرتقبة لإحياء ذكرى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني”.

ظهرت المقالة في بغداد..



قطع جسر الطابقين أولاً على النور نيوز.

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