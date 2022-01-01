الرافدين يصدر توضيحا حول دعم المشاريع الاستثمارية

2022/01/01 | 11:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادأصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، توضيحاً بشأن تمويل بناء المجمعات السكنية والمشاريع الاستثمارية.وقال المصرف في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “دعم وتمويل بناء المجمعات السكنية من اولويات عمل المصرف”.واشار إلى ان “الهدف من دعم المشاريع الاستثمارية هو تقوية الاقتصاد الوطني والقضاء على البطالة”.

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