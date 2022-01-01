تداول فيديو لسعودي يعتدي على نساء في تبوك.. والشرطة تعلن القبض عليه

2022/01/01 | 11:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة السعودية القبض على مواطن اعتدى على نساء بالضرب في أحد شوارع تبوك، بعد تداول مقطع فيديو للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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