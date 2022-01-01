سياسي كردي: إصرار الاتحاد الوطني على برهم صالح سيفقده المنصب

2022/01/01 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد السياسي الكردي ريبين سلام، اليوم السبت، أن إصرار الاتحاد الوطني الكردستاني على تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية سيفقده المنصب.

وقال سلام في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "وفقا للمعطيات الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يوافق على تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية".

وأضاف أن "صالح فشل في أداء مهامه في جوانب عديدة، ويجب أن يبدي الاتحاد الوطني مرونة أكبر في المفاوضات للتوصل لنتائج".

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