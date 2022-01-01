2022/01/01 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم السبت، أن 90% من مسلحي داعش يحلمون اسلحة امريكية في كل قواطع نشاطهم بديالى.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "عدد قتلى داعش في ديالى خلال 2021 يصل الى نحو 200 بينهم 17 قيادي جميع من تم التعرف عليهم من العراقيين بعضهم من سكنة قرى ومدن المحافظة والبعض الاخر لا".

‏وأضاف أن "90% من قتلى داعش يحلمون اسلحة امريكية بعضهم تم سرقتها من الوية الجيش في الموصل والبعض الاخر من ديالى لكن حتى الان لم يعرف من اين تاتي الاعتدة الخاصة بالاسلحة الامريكية لهم"، مبينا ان "هذه السؤال لم نجد له اجابة".

وأشار إلى أن "هناك شكوك بوجود تجارة سوداء خاصة بالاسلحة ربما تتعامل مع وسطاء تؤمن الاعتدة ولكن الامر بالفعل يستدعي تحقيق موسع، خاصة وان المضافات التي تضبط بين الحين والاخر تشير الى ان داعش لايعاني من نقص اعتدة وأن هناك نوافذ تؤمن له احتياجات في هذا الاطار".

وأكد أن "هذا الامر خطير ويثير الكثير من علامات الاستفهام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (90% من مسلحي داعش يحملون اسلحة امريكية..هذا السؤال لم نجد له اجابة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (90% من مسلحي داعش يحملون اسلحة امريكية..هذا السؤال لم نجد له اجابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).