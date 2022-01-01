2022/01/01 | 11:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري الفعالية في إطار الاستعدادات لعيد الجيش

الترا عراق - فريق التحرير

نفت خلية الإعلام الأمني، السبت، تحليق طائرات للتحالف الدولي في سماء العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، 1 كانون الثاني/يناير، أنّ "طائرات القوة الجوية العراقية حلقت بارتفاعات منخفضة في سماء العاصمة بغداد، خلال ممارسات تخرج الدورة 110 في الكلية العسكرية والتي ستجري يوم 6 كانون الثاني".

وأضاف البيان، "لا صحة لما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من أنباء لتحليق طيران التحالف الدولي أو طيران آخر".

اقرأ/ي أيضًا:

مكافحة الإجرام تطيح بعصابة سرقت 135 مليون دينار من منزل في بغداد

القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح أمني بعد تحليق مقاتلات بارتفاع منخفض في سماء بغداد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح أمني بعد تحليق مقاتلات بارتفاع منخفض في سماء بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).