حرس الحدود البيلاروسي يحبط محاولة طرد مهاجرين

2022/01/01 | 12:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قالت هيئة حرس الحدود في بيلاروس، إن قوات الأمن في لاتفيا حاولت طرد مجموعة من المهاجرين إلى الأراضي البيلاروسية، لكن تم التصدي للمحاولة وإحباطها.

وأضافت الهيئة في بيانها: "في ليلة 30-31 كانون الاول، قام رجال حرس الحدود والجيش في لاتفيا، بنقل مجموعة من 17 لاجئا إلى الحدود اللاتفية البيلاروسية.

وعلى الرغم من الظروف المناخية القاسية السائدة، قام هؤلاء العسكريون اللاتفيون، وتحت تهديد السلاح بنقل اللاجئين المذكورين إلى الحدود بهدف إجبارهم على التسلل إلى بيلاروس وتركهم بشكل متعمد ليتجمدوا من البرد في الغابة".

وتابع البيان: "نجحنا في تجنب الاستفزازات.



وبفضل التغطية العملياتية للحدود البيلاروسية بقوة احتياطية، فشلت المحاولة واضطر الجانب اللاتفي لنقل المجموعة مجددا إلى داخل أراضي لاتفيا".

واتهم البيان "الجانب اللاتفي بانتهاج سياسة غير إنسانية تجاه اللاجئين، ومواصلة الكذب علانية، متهما بيلاروس بمفاقمة الوضع على الحدود".

المصدر: وكالات

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