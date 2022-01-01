قيس الخزعلي يغرد بشأن حادثة جبلة.. ماذا قال

2022/01/01 | 12:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصف الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم السبت، حادثة جبلة بأنها جريمة مروعة واستغلال لامكانيات الدولة.

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