2022/01/01 | 12:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن صواريخ أطلقت من قطاع غزة قد سقطت في البحر المتوسط قبالة وسط إسرائيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط صاروخين أطلقا من غزة في البحر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط صاروخين أطلقا من غزة في البحر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).