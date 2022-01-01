بيان رسمي بحصيلة واجبات قيادة قوات الشرطة الاتحادية لعام 2021

2022/01/01 | 12:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، حصيلة واجبات قيادة قوات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية لعام 2021.

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وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الثاني 2021)، أن "قطعات الشرطة الاتحادية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها وضمن قواطع مسؤولياتها في بغداد وسامراء وكركوك وديالى وذي قار والبصرة وصلاح الدين وسنجار وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف تمكنت من تنفيذ عمليات عسكرية وأمنية أسهمت وبشكل مباشر في فرض الأمن والاستقرار وبسط سلطة القانون من خلال استهداف فلول العصابات الإرهابية والخارجين عن القانون".

حيث اسفرت عن:

- "قتل 20 إرهابيا وإلقاء القبض على 345 مطلوبا وفق المادة 4 إرهاب

- العثور على 21 حزاما ناسفا

- العثور على 1170 عبوة ناسفة

- القبض على 487 متهما بترويج وتعاطي المواد المخدرة

- القبض على 3009 مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة

- القبض على 490 متهما بنزاع عشائري

- ضبط 1599 قطعة سلاح مختلفة الأنواع وغير مرخصة

- الاستيلاء على 25299 أعتدة مختلفة

- العثور على 442 وكرا ونفقا تابعة للعصابات الإرهابية المهزومة

- العثور على 532 قنبرة هاون مختلفة

- العثور على 395 صاروخا مختلف الأنواع

- العثور على 76 منصة إطلاق صواريخ

- العثور على 83 كدسا للعتاد والمقذوفات الحربية

- العثور على 686 مقذوفا حربيا

- تنظيم 48 حملة تبرع بالدم شملت بمجملها 22000 متبرع

- إقامة 34 حملة لفتح الطرق ورفع الأنقاض من المدن والمناطق، وكذلك تنظيم 62 حملة إسقاء للمناطق النائية

- تنفيذ 130 حملة توعوية وتثقيفية للمواطنين والمنتسبين وكذلك انتاج اكثر من 70 فيديو توعوي للمنتسبين يخص عمل رجل الأمن بالمواطنين، وطباعة بوسترات تثقيفية وتوعوية اكثر من 30000

- توزيع اكثر من 10500 سلة غذائية على العوائل المتعففة وعوائل الشهداء والجرحى الأبطال".

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