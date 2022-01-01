الكاظمي يكلف وزير بالبيئة بصفة

2022/01/01 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وزير البيئة جاسم الفلاحي بصفة المبعوث الخاص لجمهورية العراق للمناخ.

وقال الفلاحي في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "هذا التكليف يعتبر تقدم كبير في فهم آليات العمل البيئي خصوصا في مجال التغيرات المناخية التي يعتبر العراق جزءا منها".

وأضاف ان "الحكومة تسعى لان يكون عملها موازيا للاتفاقات الدولية التي تساعد على ان يكون العالم يعيش ببيئة سليمة"، مبيناً ان "اغلب الدول سمت ممثليها للمناخ ولدينا عمل معهم".

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