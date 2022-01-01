وزير الداخلية عثمان الغانمي يقرر إقالة قائد شرطة محافظة بابل

2022/01/01 | 12:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر وزير الداخلية عثمان الغانمي إقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث في منطقة جبلة.وذكر بيان لوزارة الداخلية ان الغانمي الذي توجه الى بابل للاشراف بشكل ميداني على التحقيقات في ملابسات الحادث قرر اقالة قائد شرطة المحافظة بابل … Readmore

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