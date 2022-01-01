بالارقام.. حصيلة عمليات الشرطة الاتحادية للعام الماضي

2022/01/01 | 12:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطعات الشرطة الاتحادية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها وضمن قواطع مسؤولياتها.

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