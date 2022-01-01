الهند تتبادل مع باكستان قوائم المنشآت النووية

2022/01/01 | 12:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

قالت وزارة الخارجية الهندية، إن نيودلهي تبادلت مع إسلام آباد، اليوم السبت، قوائم المنشآت النووية في الدولتين.

وجرى تبادل قائمة المنشآت النووية، وفقا لمعاهدة 1988 لمنع وقوع هجمات على تلك المنشآت.

وأضافت الوزارة: "تبادلت الهند وباكستان اليوم عبر القنوات الدبلوماسية في آن واحد في دلهي وإسلام آباد، قائمة المنشآت النووية التي تغطيها اتفاقية حظر الهجمات على المنشآت النووية بين الهند وباكستان".

وتنص الاتفاقية على أنه يجب على كل من الدولتين أن تبلغ جارتها في بداية كل عام بالمنشآت النووية على أراضيها، من أجل منع وقوع هجمات عليها، ويعتبر هذا الإجراء من أهم تدابير الحفاظ على الأمن في المنطقة، وتم أول تبادل لهذه الوثائق في 1 كانون الثاني 1992.

المصدر: روسيا اليوم

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