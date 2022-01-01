بارزاني: يجب فتح صفحة جديدة والاتعاظ من اخطاء الماضي

2022/01/01 | 12:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على ضرورة فتح صفحة جديدة والاتعاظ من اخطاء الماضي، مؤكداً على ضرورة المشاركة الحقيقة للجميع في إدارة البلاد.وقال بارزاني في بيان تهنئة لأهالي اقليم كردستان والعراقيين والعالم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد “أتقدم … Readmore

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