شاهد بالفيديو.. عندما تعرضت إيران لغزو العراق والكويت بالبنادق

2022/01/01 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: daGAVzmG_5c

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