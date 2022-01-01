العراق رابع أكبر المستوردين من تركيا في تشرين الثاني

2022/01/01 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الاحصاء التركية، يوم السبت، ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 33.7 بالمئة في تشرين الثاني 2021، مشيرة إلى أن العراق جاء بالمرتبة الرابعة كأكبر مستورد من تركيا.وقالت الهيئة في […]

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