خطة لمواجهة السيول المحتملة في محافظة البصرة

2022/01/01 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الموارد المائية ،اليوم السبت، وضع خطة شاملة وموسعة لمواجهة السيول الطارئة في البصرة،فيما أشارت الى تهيئة (66) آلية لدرء الفيضان ومعالجة السيول.

وقال مدير مديرية الموارد المائية في البصرة جمعة شياع: إن “الوزارة وبجميع تشكيلاتها على استعداد لمواجهة السيول والحالات الطارئة التي قد تحدث في محافظة البصرة خلال الأيام المقبلة ،مبيناً أنه”تمت تهيئة (66) آلية لدرء الفيضان ومعالجة ومواجهة السيول المحتملة والمتوقع حدوثها”.

وأضاف شياع أنه”تم وضع خطة شاملة وموسعة في مركز المحافظة وجميع الأقضية والنواحي للسيطرة على السيول حيث أعدت الخطة من قبل مديرية الموارد المائية في محافظة البصرة وبالتعاون مع خلية الأزمة في المحافظة برئاسة محافظ البصرة أسعد العيداني ،وكذلك بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، ومديرية المجاري في المحافظة ، ومديرية ماء البصرة”.

وأكد أن”مديرية الموارد المائية على استعداد تام لمواجهة أي طارئ قد يحدث بسبب كثافة الأمطار التي قد تحدث في الأيام المقبلة والوضع سيكون مسيطراً عليه تماماً وفي جميع مناطق المحافظة سواء كان في مركز المدينة أو في الأقضية والنواحي”.

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