رئيس إيران يأمل في تحقق

2022/01/01 | 12:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الجمعة، المسيح عيسى بأنه "ملهم للتحرر في الكفاح ضد قوى الهيمنة"، و"مظهر للصمود والمقاومة أمام الظالمين".

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