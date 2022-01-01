حريق يطال منصة إنتاج للغاز الإيراني جنوبي البلاد

2022/01/01 | 12:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، السبت، أن حريقا اندلع على منصة لإنتاج الغاز في حقل "بارس" الجنوبي بإيران مما أدى لتوقف العمل بها.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وأضافت "تعرضت المنصة 16 في حقل بارس الجنوبي لحريق كبير وخرجت من دائرة الإنتاج".

وقالت شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية بالتلفزيون الإيراني في منشور على حسابها بتطبيق تليجرام (1 كانون الثاني 2022)، إن "شركة بارس للنفط والغاز، التي تدير المنصة، ذكرت أنه كان هناك تسرب للغاز لكن الضرر ليس كبيرا".

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