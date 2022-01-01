المالكي: مشاكل خارجية وداخلية تعيق تنفيذ ميناء

2022/01/01 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير النقل الأسبق سلام المالكي، اليوم السبت، عن مشاكل خارجية وداخلية تسببت بإعاقة تنفيذ ميناء الفاو بضمنها الصراع الأمريكي الصيني حول التجارة يساهم في مسألة التأخير.

وقال المالكي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "شركة دايو متلكئة وعلى الأرض لم نلمس اي شيء والميناء يعاني من مشاكل عديدة تعيق سرعة التنفيذ وبالتالي فان هناك امرين يجب الذهاب لهما اولهما تشكيل هيئة للإشراف على تنفيذ الميناء تابعة لرئاسة الوزراء إضافة لتخصيص مالي سريع لغرض التنفيذ وفق ما مخطط له".

وأضاف ان "الميناء سيكون رابط بين طريق الحرير وفيه فوائد اقتصادية كبيرة وممكن ان يكون بديلا للنفط لكون العراق يجب آن يخرج من إطار الاقتصاد الريعي"، داعياً إلى "الاستفادة من وزراء النقل السابقين لغرض إعطاء المشورة للتنفيذ واليات انجاحه".

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