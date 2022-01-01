تعرف على حصيلة عمليات “الشرطة الاتحادية” خلال 2021

2022/01/01 | 12:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت قطعات الشرطة الاتحادية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها وضمن قواطع مسؤولياتها في بغداد وسامراء وكركوك وديالى وذي قار والبصرة وصلاح الدين وسنجار وكربلاء والنجف من تنفيذ عمليات عسكرية وأمنية أسهمت وبشكل مباشر في فرض الأمن والاستقرار وبسط سلطة القانون من خلال استهداف فلول العصابات الإرهابية والخارجين عن القانون.وجاء في بيان تلقى “النور …

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