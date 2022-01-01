تنويه من خلية الإعلام بشأن الطيران الجوي في سماء بغداد

2022/01/01 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم

السبت، تنويها بشأن الطيران الجوي الذي

حلق في سماء العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "طائرات القوة الجوية

العراقية تحلق بارتفاعات منخفضة

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